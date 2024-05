Milan, in due NON CE LA FANNO per il Torino: le ultime

La situazione infortunati in casa Milan è divisa tra buone e cattive notizie: ecco le ultime in vista della gara contro il Torino

Il Milan si prepara per la trasferta di Torino contro la squadra di Juric. Secondo Sky Sport ci sono alcuni importanti aggiornamenti da Milanello, precisamente dall’infermeria tra infortuni e recuperi.

Da segnalare a proposito il rientro in gruppo di Maignan e Mirante, i due portieri. Chi invece non ce la farà a recuperare in tempo per Torino sono Simon Kjaer e Ruben Loftus Cheek che hanno continuato il loro lavoro personalizzato.