Bayern Real Madrid, il dato clamoroso di Bellingham con i bavaresi

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Bayern Monaco-Real Madrid di Champions League, ma c’è dato clamoroso che riguarda Bellingham.

Il centrocampista inglese, infatti, non ha mai segnato e nemmeno fornito un assist in una gara in cui ha affrontato i bavaresi. Nel suo periodo al Borussia Dortmund non è mai andato in rete.