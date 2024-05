Davide Ancelotti, prima esperienza da allenatore? Il Reims lo cerca

Davide Ancelotti potrebbe avere la sua prima esperienza da allenatore: è nella shortlist del Reims per la panchina

Dopo la lunga esperienza come secondo del padre, Davide Ancelotti è pronto a spiccare il volo? Secondo quanto riportato da L’Equipe, il vice del Real Madrid piace al Reims.

La squadra francese, che ha terminato il campionato al nono posto è alla ricerca di un nuovo tecnico dopo l’addio di Will Still il 2 maggio e Ancelotti è tra i principali favoriti per prendere il suo posto.