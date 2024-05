Torino, Vanoli cambia il mercato: ecco come giocheranno i granata e i prossimi colpi

Paolo Vanoli è il candidato numero uno per la panchina del Torino, ecco come gioca l’attuale tecnico del Venezia e i riflessi sul mercato

Salvo clamorosi colpi di scena Paolo Vanoli sarà il prossimo allenatore del Torino. La società di Urbano Cairo ha infatti ribadito nelle ultime ore il proprio apprezzamento per il tecnico lombardo. Osservato speciale per sostituire Ivan Juric sulla panchina granata. Dal suo canto, l’attuale tecnico del Venezia, sembrerebbe ricambiare l’interesse dei piemontesi e per sigillare il matrimonio attende soltanto il termine degli impegni con i lagunari nei playoff di Serie B.

Ragionando in un mondo ideale, dove lo stratega classe ‘72 firmerà con il Torino entro le prossime due settimane, la domanda pare scontata: come giocheranno i granata con lui alla guida? A dire il vero, e questa non potrà che essere una piacevole notizia per ds Vagnati è staff, il sistema tecnico-tattico di Vanoli non si discosta troppo da quello targato Juric.

Nella giornata di ieri, giusto per fare un esempio, il suo Venezia ha sfidato (e battuto) il Palermo con un 3-2-4-1. Schema non troppo distante quindi dal 3-5-2 adoperato dal Torino nel campionato in corso. Fatta eccezione per l’attacco ad una e due punte naturalmente.

Insomma, l’impianto sembra tracciato: difesa a tre e centrocampo “ermetico”, a privilegiare il movimento degli esterni, pronti a infiltrarsi nelle difese avversarie lungo le fasce laterali. Ma non solo, una prerogativa catartica privilegiata dagli arancioneroverdi è la costante ricerca delle verticalizzazioni. Passaggi filtranti, precisi, capaci di tagliare il terreno di gioco partendo dalla mediana per fare capolino tra i piedi degli attaccanti.

A proposito del reparto offensivo infine, da sottolineare le movenze assimilate delle punte di Vanoli in campionato. Nell’arco della stagione abbiamo visto più e più volte Gytkjaer o all’occorrenza Pierini, “danzare intorno” al centravanti di peso Pohjanpalo (perno indiscusso dell’attacco lagunare).

E chissà che Vanoli, rimpiazzando naturalmente il numero 20 finladense con il bomber del Torino Zapata, non possa decidere di puntare proprio su un nuovo profilo, capace appunto di muoversi a servizio del colombiano. Senza dimenticare la necessità di inserire nella rosa granata un esterno sinistro di qualità, vera e proprio lacuna dello scacchiere di Juric già in questa stagione.