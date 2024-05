Mbappé, vertice a Parigi tra Macron e Florentino Perez: il nodo Olimpiadi

Vertice questa mattina a Parigi tra Emmanuel Macron e Florentino Perez: al centro dell’incontro il nodo Mbappé e Olimpiadi

Questa mattina a mezzogiorno c’è stato un pranzo all’Eliseo per celebrare i 120 anni dalla creazione della FIFA: tra i presenti Florentino Perez e Emmanuel Macron, che hanno avuto modo di parlare di Kylian Mbappé.

La stella francese promessa al Real Madrid infatti, come riportato da L’Equipe, è al centro di un piccolo intreccio diplomatico. Le Merengues infatti hanno scritto alla federazione francese spiegando che non daranno il permesso a nessun loro tesserato di partecipare alle Olimpiadi. Per questo il nodo del vertice tra il presidente del Real Madrid e il Presidente francese è quello di permettere a Mbappé di partecipare ai giochi Olimpici di Parigi.