Roma, rivoluzione in attacco: De Rossi ha scelto la prossima punta

La Roma pronta a rivoluzionare l’attacco nella prossima stagione: addio Lukaku, dubbi Dybala e gli obiettivi di De Rossi

La Roma, in attesa di annunciare Ghisolfi come direttore sportivo, dovrà affrontare una vera e propria rivoluzione in attacco in estate. Come riportato da La Repubblica, Lukaku lascerà i giallorossi che non lo riscatteranno e allo stesso tempo dovranno sedersi al tavolo con Dybala per decidere il suo futuro.

Intanto De Rossi ha individuato il primo rinforzo: si tratta di Samu Omorodion, centravanti spagnolo classe 2004 dell’Atletico Madrid che in questa stagione ha giocato in prestito al Deportivo Alaves con cui ha segnato 9 gol e fatto un assist. Punta fisica, alto 1.93 è uno dei giocatori individuati dal tecnico nei suoi mesi di apprendistato prima di arrivare alla panchina. Lo stesso De Rossi dopo il Genoa aveva detto: «Un po’ di sano scouting da solo l’ho fatto. Arriverà un direttore sportivo, se io ho mille nomi in testa lui ne avrà diecimila. Ma ho ben chiare le caratteristiche che questa rosa ha bisogno di mettere dentro»