Calciomercato Inter, Marotta non ha dubbi: ecco la PRIORITÀ assoluta per l’estate.

Il calciomercato dell’Inter è pronto ad infiammarsi con l’inizio dell’estate. Ecco qual è la priorità assoluta di Marotta

Archiviato lo Scudetto numero venti della propria storia, l’Inter è ora pronta a tuffarsi sul mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta avrebbe già messo in cima alla lista la priorità estiva ovvero la situazione Dumfries.

PAROLE – «L’idea in viale della Liberazione è dare un’accelerata alle trattative prima della fine del campionato per arrivare alla fumata bianca entro l’inizio della prossima sessione del calciomercato. La priorità è Dumfries che, avendo l’accordo in scadenza nel 2025, se non rinnoverà andrà ceduto nella sessione estiva per un vivere un bis del caso Skriniar».