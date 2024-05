Brighton, troppi infortuni: la mega offerta all’Eintracht per il capo dello staff medico

Il Brighton, alle prese con tanti infortuni, corre ai ripari: maxi offerta per Florian Pfab, capo dello staff medico dell’Eintracht

Nel momento delicato di stagione del Brighton di Roberto De Zerbi incidono molto gli infortuni. Al momento il tecnico italiano non può contare su giocatori importanti come Solly March, Evan Ferguson e Kaoru Mitoma, ma per tutta la stagione i giocatori fermi ai box sono stati in molti.

Per questo motivo il club, sempre all’avanguardia su questioni come scouting e gestione manageriale, ha deciso di correre ai ripari, ingaggiando dall’Eintracht Francorte Florian Pfab, capo dello staff medico. Un colpo in piena regola nel “mercato dei medici”, visto i 250 mila euro versati nelle casse dei tedeschi. Pfab, 48 anni, è uno specialista della prevenzione sugli infortuni: dal suo arrivo nella squadra tedesca nel 2019, l’Eintracht è la squadra che ha subito meno infortuni.