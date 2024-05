Maradona, Pallone d’Oro all’asta ma la famiglia vuole bloccarne la vendita: la situazione

Il Pallone d’Oro di Maradona potrebbe essere messo all’asta il 6 giugno, ma la famiglia vuole bloccarne la vendita

Il Pallone d’Oro vinto da Diego Armando Maradona nel 1986 è al centro di un contenzioso tra gli eredi, le figlie con l’ex moglie, e la casa d’aste francese Agoutte che, il 6 giugno prossimo, dovrebbe metterlo all’asta, per un incasso tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Ora, però, la famiglia di Maradona ha deciso di frenare l’asta sul Pallone d’oro, recentemente ritrovato dopo essere scomparso per decenni in circostanze ancora avvolte dal mistero. La casa d’aste francese afferma nella propria pagina web che l’oggetto appartiene ad una «collezione privata» ma Dalma e Gianina, insieme all’ex moglie Veronica Ojeda, sostengono quel trofeo sia stato rubato e che l’attuale proprietario non ha la potestà per poterlo vendere. Gilles Moreu, avvocato dello studio legale Paradox, presenterà un ricorso per frenare l’iniziativa. Lo riporta Sky Tg24.