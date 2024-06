Barcellona, Tebas: «Quest’estate sarà meno difficile fare mercato per loro»

Le parole di Javier Tebas, presidente della Liga, sul calciomercato del Barcellona e sull’arrivo di Mbappé in Spagna

Il presidente della Liga Javier Tebas ha parlato della situazione finanziaria del Barcellona e dell’arrivo di Kylian Mbappé al Real Madrid. Di seguito le sue parole riportate da AS.

CALCIOMERCATO BARCELLONA – «Dipenderà da alcune cose che dovranno fare. Ci stanno dicendo che stanno facendo bene. Sanno cosa devono fare. Spero, auspico e credo che il Barcellona entri nella regola dell’uno contro uno e che quest’estate non sia così difficile come in altre estati».

MBAPPÉ AL REAL MADRID – «Dobbiamo giocare perché questo è uno sport di squadra. Quando è arrivato Hazard o gli ultimi anni di Bale pensavano di ottenere risultati e invece non è stato così ‘diretto’. Anche al PSG, per esempio, con Neymar, Messi e Mbappé non è successo. Pensavano di conquistare la Champions League e non è successo. Per fortuna il calcio non è matematico».