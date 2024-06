Juve Szczesny, l’Al-Nassr sul portiere? Cambiano le gerarchie in porta

L’Al-Nassr sulle tracce di Szczesny: il portiere potrebbe lasciare la Juve e visto l’arrivo di Di Gregorio, cambiano le gerarchie

Come rivelato Fabrizio Romano, l’Al-Nassr avrebbe avviato una trattativa con la Juve per ingaggiare Wojciech Szczesny. La decisione finale, però, spetta al portiere polacco. In ogni caso la Juventus ha già deciso di ingaggiare Michele Di Gregorio per una cifra intorno ai 18 milioni.

Inoltre, a breve, i bianconeri cominceranno una trattativa per il rinnovo di Mattia Perin. Perciò la Juve sembra aver preso una decisione definitiva e adesso tocca a Szczesny capire il da farsi.