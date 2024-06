Le parole di Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco sul trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid a parametro zero

Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha commentato il trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid, arrivato a parametro zero. Di seguito le sue parole a Sueddeutsche Zeitung.

«Si può sempre diventare più avidi di denaro, ma tutti coloro che sono avidi di denaro diventano gradualmente il chiodo nella bara del calcio. Se a un certo punto il denaro lascia (il mercato), non ci sarà più nulla con cui fare affari. Stiamo parlando di centinaia di milioni. È troppo e a un certo punto si ha la sensazione che stia per esplodere. Arriverà al punto in cui sarà saturo e arriverà l’Arabia Saudita. Questo non mi fa ben sperare. È il mercato del momento. Il denaro sta lasciando il mercato. Nessun club ne trae vantaggio. Ne beneficiano i giocatori, le famiglie, gli agenti, ma non i club. In passato, anche i club ne beneficiavano»