Holm merita il RISCATTO da parte dell’Atalanta? L’ANALISI di una stagione d’apprendimento (ma in crescita)

L’Atalanta e quel riscatto nei confronti dell’esterno destro Holm dopo l’annata nerazzurra disputata. Giusto credere nello svedese?

Un reparto fondamentale per l’Atalanta di Gasperini è sicuramente quello degli esterni, dove occorrerà lasciare a spazio a tutta una serie di valutazioni: soprattutto nei confronti di Emil Holm, giocatore nel ben mezzo di un riscatto a 8 milioni che la Dea sta meditando ad attuare. La domanda sorge spontanea? L’ex Spezia merita la riconferma nerazzurra.

La scorsa estate l’Atalanta si era aggiudicata uno degli esterni più promettenti della Serie A, soffiandolo a Inter e Juve con la consapevolezza di aver trovato ciò che serviva: esterno di qualità, in grado di saltare l’uomo e soprattutto giovane per risaltare una fascia destra che andava in là con gli anni.

La prima parte di stagione vedeva il ragazzo dover rincorrere gli altri tra una condizione da rimettere in sesto e quei dettami “gasperiniani” da imparare, seppur un minutaggio ridotto dove c’è da sottolineare la grande prova contro il Verona e l’errore (seppur non sia stato l’unico colpevole) contro la Lazio.

Per lui sembrava un futuro a fotocopia come quello di Bakker, ma da gennaio in avanti (grazie anche ad una lunga serie d’infortuni) il ragazzo riuscì a prendersi le luci della ribalta, soprattutto dalla gara contro il Milan in Coppa Italia dove bloccò Leao e fece l’assist per Koopmeiners: portando nelle partite successive freschezza, dinamismo e qualità. Certo, qualche errore tra idee sbagliate e traversoni, ma comunque un giocatore in netta crescita, per poi fermarsi causa l’infortunio al polpaccio lasciando spazio all’esperienza di Zappacosta visto anche il percorso in Europa League.

Nel complesso il percorso dello svedese si è dimostrato tutto sommato positivo considerando tutta una serie di fattori: in primis che con Gasperini ci vuole almeno un anno per riuscire ad entrare a pieno regime, e quando il ragazzo ha avuto minutaggio e fiducia ha quasi sempre fatto la differenza, oltre che ad un prezzo dallo Spezia neanche tanto alto.

Ovviamente l’Atalanta tenderà a fare tutte le valutazioni. Se da una parte è vero che c’è la possibilità di comprare gente più pronta, di tutti gli esterni destri presi dal 2021 fino ad ora (post Castagne e mettendo da parte Zappacosta) è stato l’unico ad avvicinarsi di più alla coerenza tattica con il gioco di Gasperini.