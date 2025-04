Onofri esalta l’Udinese: «Solet straordinario, mi ricorda Beckenbauer. Da decenni seguo il modello di Pozzo»

Le parole di Claudio Onofri, ex difensore con un passato in Serie A, sulla buona stagione dell’Udinese. Tutti i dettagli in merito

Claudio Onofri ha parlato a Il Secolo XIX della stagione dell’Udinese.

GENOA – «Da decenni identico e produttivo cammino intrapreso dal presidente Pozzo, percorso simile in rossoblù in quest’ultimo periodo: scovare talenti non ancora acclamati, valorizzarli e infine cederli minimo al triplo della cifra d’acquisto, per poi ricominciare con altri soggetti. Fuori da questa logica giusto Thauvin, 32enne trequartista di accertato talento, out però a Marassi. Dove ci sarà da montare la guardia su Lorenzo Lucca, pivot alto 201cm, scintillante rendimento finora e 10 gol. Carriera particolare del centravanti, dagli esordi in C con Brescia e Vicenza, salita di quota a Pisa in B, 8 reti in 34 presenze che gli valsero l’approdo nel blasonato Ajax, prima del rientro in Italia».

SOLET – «I pericoli per Vasquez&Co. partono pure da dietro con Oumar Solet, acquistato dal Salisburgo, difensore centrale straordinario a livello costruzione di gioco rifinitura e finalizzazione, azione e rete a San Siro alla Beckenbauer».