Atalanta, quanti punti servono per arrivare in Champions League? La media tra precedenti e dinamiche in ottica quarto posto

Atalanta, quanti punti bastano per arrivare in Champions League? Il confronto con le precedenti annate e il calendario attuale

I nerazzurri si stanno preparando per la gara contro la Lazio, ma al di là che la priorità più grande è quella di fare punti la domanda sorge spontanea: quanti punti ha bisogno l’Atalanta per raggiungere matematicamente la qualificazione in Champions?

Analizzando la media della Serie A per quarto riguarda il 4° posto si aggira intorno ai 72 punti (l’ultimo anno ne sono bastati 69 alla Dea per qualificarsi). Nel caso estremo che la quinta (Juve) dovesse vincerle tutte la quota si alzerebbe addirittura a 79, ma in un contesto più oggettivo il minimo sindacale per l’Atalanta varia dai 12 ai 14 punti: minimo altre 4 vittorie per entrare in Coppa dei Campioni. Staremo a vedere se i nerazzurri riusciranno a farcela.