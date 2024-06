Real Madrid, Endrick: «Ho letto QUESTE cose sui social, voi siete PAZZI»

Mentre tutto il mondo lo esalta, Endrick rimane con i piedi per terra. Il nuovo attaccante del Real Madrid, in rete per la terza volta con la maglia della Nazionale brasiliana, ha commentato così a Meridiano alcuni paragoni fatti dai tifosi con Pelè.

PELE’ – «Ho sempre pensato che voi creaste cose assurde. Quando ero più giovane, a 16 anni, guardavo i social network, non voglio mentirvi, e continuavano a paragonarmi a Pelé. Voi siete pazzi…Pelé era Pelé. Non bisogna paragonarsi a nessuno, per me è brutto. Lasciate che si faccia la storia; voi brasiliani dovete sostenerci, stiamo facendo tutto il possibile per farvi tornare a guardare le partite del Brasile, sostenendovi. È questo che vogliamo, non paragoni«»