Real Madrid, annuncio shock di Ancelotti: «Se lo scordano, non parteciperemo a questa competizione»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha annunciato che i Blancos non prenderanno parte ad una competizione. Ecco quale e i motivi

Parole forti quelle usate da Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, che ha annunciato che i Blancos campioni d’Europa e di Spagna in carica non parteciperanno al Mondiale per Club. Ecco la motivazione raccontata a Il Giornale.

MONDIALE PER CLUB – «La Fifa se lo scorda! Calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una sola partita del Real vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la competizione. Come noi, altri club rifiuteranno l’invito».