Lorenzo Lucca, un gigante per il Napoli: sfida lanciata a Lukaku nelle gerarchie a colpi di gol e ambizione

Lorenzo Lucca lancia la sfida a Lukaku nelle gerarchie del Napoli di Conte: ora per il belga, che rimane leader della squadra, la concorrenza è reale

Lorenzo Lucca è arrivato a Dimaro in punta di piedi, ma con l’orgoglio di chi ha scalato il calcio italiano passo dopo passo. E alla prima occasione utile, ha segnato il suo primo gol in maglia azzurra, in amichevole contro il Catanzaro, trasformando con freddezza un rigore. Cronaca semplice, certo. Ma dietro il gesto c’è un segnale chiaro: Lucca c’è, ed è pronto a giocarsi le sue carte nel Napoli campione d’Italia.

Come riportato dal Corriere dello Sport l’ex Udinese ha impressionato per atteggiamento, fisicità e dedizione nei massacranti allenamenti a Carciato. Il confronto con Romelu Lukaku è inevitabile, ma non si tratta solo di giochi di parole: l’arrivo di Lucca ha alzato il livello competitivo nel reparto offensivo, e questo non può che far bene a Conte, atteso da quattro competizioni e da un esordio da protagonista in Champions League.

Se Lucca saprà migliorare nella gestione del pallone e nel lavoro di squadra – aspetti che lui stesso ha indicato come priorità – potrà davvero diventare una risorsa stabile per l’attacco. Con i suoi 201 centimetri, domina il gioco aereo, sa proteggere la palla, attacca la profondità e ha un tiro potente e preciso: tutte qualità che lo rendono un potenziale “centroboa” moderno.

Lo scorso anno con l’Udinese ha segnato 12 gol e ora punta a confermarsi in una piazza più ambiziosa. Intanto ha già scosso le gerarchie: Lukaku, frenato da una lombalgia e apparso in ritardo di condizione, resta il punto di riferimento, ma non è più solo. La lotta sarà serrata e, da quanto si è visto, positiva per tutto il gruppo.

Il rigore contro il Catanzaro – procurato e trasformato – lancia Lucca anche come possibile nuovo rigorista. Insomma, il ragazzo ha già mescolato le carte: un impatto forte, umano e tecnico, in un Napoli che ha bisogno di gol, alternative credibili e fame. E lui, di fame, ne ha tanta.