Inter, rispunta l'IDEA DYBALA: il piano strategico dei neroazzurri

Torna di moda il nome di Paulo Dybala in casa Inter. Per ora solo un’idea, ma potrebbe diventare un obiettivo concreto

Ci risiamo: l’idea di Paulo Dybala all’Inter stuzzicano di nuovo i palati fini neroazzurri. A rivelarlo Tancredi Palmeri che parla così di questo possibile trasferimento dalla Roma.

DYBALA ALL’INTER – «Sembrava una boutade che lascia il tempo che trova. E invece, è il caso di rimanere all’erta. Chissà che La Russa non sapesse qualcosa, o meglio non avesse scambiato due parole con qualcuno che ne sa più di tutti. Del resto il suo rapporto diretto con Marotta è acclarato, e allora chissà che nella chiacchiera privata non si sia proprio fatta qualche parola in merito. Perché qualcosa c’è. Solo un’idea al momento, una ipotesi di lavoro, una opzione. Ma l’Inter sta pensando che chissà che non possa elaborare un piano strategico a giro per andare a dama con Dybala. Tutto molto difficile, siamo chiari: servono circa 12 milioni di € per la clausola, almeno 5 milioni all’anno di stipendio, e soprattutto convincere il giocatore, che è rimasto scottato dall’essere stato sedotto e abbandonato dall’Inter nel 2022, e che non ha ancora deciso cosa vuole fare il prossimo anno. Ma per l’appunto, nella sua indecisione risiede l’ipotesi di lavoro dell’Inter. Quel mercato creativo vero e proprio, ripetutamente invocato da Marotta e Ausilio. Le cifre in verità non sono affatto proibitive per un terzo attaccante con la qualità da primo, e l’Inter davvero ci pensa per capire se c’è margine. Ovviamente sarebbe possibile solo incassando da una cessione fosse anche di un Carboni, ma l’ostacolo più grosso è visto proprio nel convincere il giocatore. Il vantaggio è proprio nel fatto che Dybala, rimasto letteralmente scioccato dall’esclusione dalla Copa America, sta considerando se rimanere alla Roma o meno. Ci terrebbe a giocare in una squadra competitiva anche per non perdere più la nazionale, ma ancora non ha ricevuto quel tipo di proposte. In verità Dybala vorrebbe che quella squadra fosse proprio la Roma, ma non sa se sarà accontentata la sua ambizione. E quindi non dico che si stia guardando intorno, ma si interroga su cosa fare. Lo sta facendo anche l’Inter, interrogarsi se fare un passo o meno. Ripeto: di concreto non c’è assolutamente nulla, e non è assolutamente detto che ci sarà in futuro. Ma l’idea da parte dell’Inter esiste. Vedremo se rimarrà solo nel campo di fiori delle idee».