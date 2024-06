Albania, Pea: «Saremo una squadra DIFFICILE da battere. Vi svelo il nostro OBIETTIVO»

Il direttore tecnico dell’Albania Fulvio Pea è intervenuto per parlare dell’imminente Europeo in Germania di giugno

Fulvio Pea, direttore tecnico dell’Albania, ha parlato a Sportitalia di quello che sarà l’Europeo della Nazionale presente nel gruppo con Italia, Croazia e Spagna.

PRESIDENTE – «Abbiamo un presidente molto attivo, che guida, crea, suggerisce, consiglia, e accompagna ognuno di noi, verso l’obiettivo. Inoltre, ha una visione del futuro ampia, che gli permette di programmare, con saggezza e lungimiranza»

PASSAGGIO TURNO – «Il nostro ct ha saputo in breve tempo creare una filosofia di gioco, capace di utilizzare al meglio le capacità di ogni singolo calciatore. Per questo saremo una squadra difficile da battere e, se saremo cinici, potremmo decisamente sperare in un risultato importante. Non solo per la competizione in sé, ma che aiuterebbe anche il calcio del nostro Paese»

NAZIONALE – «Essere la sorpresa di questa competizione è il nostro obiettivo principale, coscienti che abbiamo dei calciatori con margini di crescita e che attualmente stanno raggiungendo la loro maturità calcistica. Inoltre l’esperienza di alcuni veterani, sarà il collante tra la tattica e la spregiudicatezza»

SPENSIERATEZZA – «Il vantaggio più importante sono i tanti albanesi emigrati, e in Germania sono davvero tanti, cosi come saranno ancora di più quelli che arriveranno a tifare il nostro team da ogni parte del mondo, portando passione e senso di appartenenza: gli spalti saranno sicuramente colorati di tanto rosso e nero»