Zhang Inter, nuovo finanziamento in arrivo: accordo ai dettagli

Zhang ha trovato l’accordo per il nuovo finanziamento dell’Inter: scadenza imminente e i dettagli con le cifre.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è in chiusura il finanziamento con il fondo Pimco: per sciogliere gli ultimi dettagli serviranno un paio di settimane, dunque si andrà giusto a ridosso della scadenza del 20 maggio, ultima data utile per restituire i 385 milioni a Oaktree.