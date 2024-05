Lazio-Sassuolo, Eriksson sarà all’Olimpico: «Bellissimo risentire l’affetto dei tifosi»

Sven Goran Eriksson sarà presente allo Stadio Olimpico per l’ultima giornata di campionato tra Lazio e Sassuolo

Sven Goran Eriksson sarà ospite speciale di Lazio-Sassuolo all’ultima giornata di campionato. A confermarlo è il tecnico svedese ex biancoceleste a TV Play. Il tecnico in questi ultimi mesi sta ritornando in tanti degli stadi in cui ha allenato, mentre è alle prese con un tumore al Pancreas. Di seguito le sue parole.

«Penso di essere a Roma domenica. Quando allenavo la Lazio mi svegliavo ogni mattina felice di andare a lavorare. Sentire l’affetto dei calciatori che ho allenato e rincontrare i tifosi è davvero bellissimo: mi piace tanto. La mia Lazio? Parliamo di una squadra di campioni. Tutti accettavano le mie scelte, eravamo uno squadrone. Secondo me avremmo dovuto vincere qualche trofeo in più, come per esempio lo scudetto 1998-99».

