Upamecano avverte il Real: «Li batteremo a Madrid»

Il difensore del Bayern Monaco Upamecano ha parlato della sfida pareggiata con il Real Madrid. Le parole riportate a Tuttomercatoweb.

«Sarà una partita molto complicata, ma andremo lì, a Madrid, per vincere e andremo a Londra. L’allenatore ci aveva avvertito che non sarebbe stata una partita facile. Conosciamo il Real e sappiamo che è una squadra capace di segnare gol alla fine. Faremo di tutto per vincere in Spagna, ci sono le possibilità».