Inter-Kessié, sgarbo al Milan firmato Calhanoglu

Franck Kessié potrebbe tornare in Italia e vestire il nerazzurro dell‘Inter dopo esser stato diversi anni al Milan.

Uno sgarbo ai cugini firmato anche dall’assist di Calhanoglu, il turco è l’esempio di come diventare idolo dei nerazzurri. Marotta sta lavorando per l’ivoriano e in estate potrebbe davvero tornare a Milano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.