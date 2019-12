Inter: la crescita di Lautaro spalle alla porta

Lautaro sta mostrando qualità pazzesche nel gioco spalle alla porta. In Inter-Barcellona ha fatto la differenza

Lautaro ha disputato una gara sensazione in Inter-Barcellona. In particolare, è significativa la resistenza del giocatore nei duelli contro gli avversari. Ha sempre prevalso fisicamente ed effettuato un preziosissimo lavoro spalle alla porta, consentendo alla squadra di risalire. Per attaccare, l’Inter si è affidata soprattutto ai lanci per le punte.

Un esempio nella slide sopra, in cui i nerazzurri sfuggono al pressing lanciando per Lautaro. Viene incontro, resiste spalle alla porta e fa da sponda per l’inserimento di Vecino. Qualità fondamentali per il calcio di Conte, che chiede un lavoro specifico agli attaccanti.