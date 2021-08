Inter, la priorità è il rinnovo di Lautaro: le ultime

L’Inter si tiene stretta Lautaro Martinez, sempre più vicino al rinnovo di contratto con i nerazzurri. L’annuncio ieri dell’Ad Marotta

Lautaro Martinez ieri in tribuna per squalifica, con l’argentino ai box anche per infortunio nell’esordio vincente dell’Inter contro il Genoa in campionato. Si avvicina però il rinnovo con i nerazzurri del ‘Toro’ come sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Le parole di Marotta nel pre-gara certificano la permanenza di Lautaro alla corte di Inzaghi, nonostante il pressing della Premier League e soprattutto del Tottenham. L’Ad interista ha coccolato il nazionale albiceleste, allontanando tutti i dubbi sulla conferma all’Inter dell’attaccante. Nei prossimi giorni potrebbe così esserci un nuovo contatto con l’entourage del giocatore per definire il rinnovo del contratto.

