Inter, la prossima settimana arriva Zhang: c’è da progettare il futuro

Steven Zhang sbarcherà in Italia la prossima settimana. Il presidente dell’Inter dovrà chiarire le vicende societarie

Il futuro dell’Inter, a livello societario, resta in bilico. C’è ancora da capire se il club cambierà società o se resterà Steven Zhang al timone. Presidente nerazzurro che, come riportato dal Corriere della Sera, sarà in Italia la prossima settimana.

La sua idea è quella di restare a capo dell’Inter, e il suo viaggio a Milano servirà chiarire in modo definitivo le vicende societarie e per mettere a punto le strategie per il futuro.