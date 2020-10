Alberto Yaquè, agente di Lautaro Martinez, ha parlato della possibilità per il suo assistito di rinnovare con l’Inter

Alberto Yaquè, agente di Lautaro Martinez, ha parlato a TNT Sport del possibili rinnovo del Toro.

«Barcellona, Real Madrid o Manchester City? Lo volevano tutti, ma di concreto non c’era nulla. E’ normale che Lautaro interessi a grandi squadre, ma di offerte concrete non ce ne sono state. Si sono dette tante cose sul suo trasferimento in estate. Il rinnovo? Stiamo valutando certamente, ma non ci siamo ancora seduti a parlare con l’Inter».