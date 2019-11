Inter, il gol di Lautaro Martinez non è bastato: i nerazzurri escono battuti dal confronto con il Dortmund. Ecco le parole del centravanti

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Siamo stati deboli e immaturi. Impossibile che si sia disperso così quello che si era creato nel primo tempo».

«Loro non ci hanno regalato un centimetro, è triste perché era una grande opportunità e non siamo riusciti a fare molto per portare i punti a casa. Non credo sia un problema di esperienza».