Inter, Lautaro Martinez è sacrificabile: pronti Arsenal e Atletico Madrid

Inter, Lautaro Martinez è sacrificabile secondo la dirigenza: pronti Arsenal e Atletico Madrid. Destini intrecciati con Dybala?

L’Inter chiarire il prima possibile la situazione di Lautaro Martinez. L’argentino non è sulla lista delle cessioni, ma è anche uno dei profili più richiesti e meglio monetizzabili.

Secondo quanto riportato dal sito specializzato Calciomercato.com, su Lautaro ci sono Atletico Madrid e Arsenal.

In particolare per quanto riguarda i Colchoneros, si andrà a definire, in un modo o nell’altro, un puzzle di mercato comprendente anche Paulo Dybala.