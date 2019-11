Inter, Lautaro Martinez: «Siamo un gruppo tosto e felice»

Lautaro Martinez ha aperto le marcature nella sfida dell’Inter contro il Torino: ecco le parole dell’attaccante argentino

Lautaro Martinez ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Torino ai microfoni di DAZN: «Sappiamo che stiamo facendo un gran lavoro, speriamo di continuare così dando il meglio e lavorando di giorno in giorno. Siamo felici, dentro il campo siamo un gruppo tosto e speriamo di continuare così».

«Lukaku? Ci conosciamo e proviamo a migliorare di giorno in giorno, aiutando la squadra in primo luogo. Se segniamo o no, l’importante è che vinca l’Inter».