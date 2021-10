Inter, Lautaro Martinez da record con l’Argentina: è meglio di Messi

Con il gol al Perù, Lautaro Martinez – attaccante dell’Inter – ha raggiunto quota 17 gol sotto la gestione Scaloni, un record che neanche Messi ha raggiunto

Con l’Argentina è un Lautaro Martinez da record, l’attaccante dell’Inter sta facendo meglio anche di Lionel Messi. Da quando è iniziata la gestione Scaloni, è la punta dei nerazzurri il miglior marcatore dell’albiceleste che con il Perù ha trovato il diciassettesimo centro, mentre la Pulga è fermo a quota 15.

Lautaro Martinez ora è atteso dall’Inter per la sfida alla Lazio e l’attaccante arriverà forte del suo record con l’Argentina. Di certo Simone Inzaghi spera che la vena realizzativa dell’argentino continui e non si fermi in Sud America.