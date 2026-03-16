Inter Lautaro dipendente: esiste una squadra con e senza il Toro, la verità è nei numeri. Quando torna dall’infortunio

Inter Lautaro dipendente: i numeri con e senza l’attaccante argentino in campo. Quando torna dal suo infortunio, ecco la data cerchiata in rosso

Più che il minutaggio effettivo, in casa Inter conta il ritorno alla normalità, ovvero riavere il proprio leader in campo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tutto il mondo nerazzurro ruota attorno a Lautaro Martinez. Mai come nelle ultime settimane è parso evidente un teorema inconfutabile: esiste una squadra dominante con l’argentino sul terreno di gioco e una, molto più fragile, quando è costretto a guardare i compagni da fuori.

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I numeri della dipendenza dal “Toro”

Le statistiche sono talmente evidenti da turbare:

Con Lautaro in campo: Nelle 13 partite disputate, la percentuale di vittorie si attesta al 77%, con una media di 2,4 gol a partita.

Nelle 13 partite disputate, la percentuale di vittorie si attesta al 77%, con una media di 2,4 gol a partita. Senza Lautaro: Nelle 6 gare saltate, i successi crollano al 33%, con le reti segnate che precipitano a una sola a gara.

La necessità di riaverlo a disposizione è acuita dal momento di forma alterno dei colleghi di reparto. Da un lato c’è Marcus Thuram attualmente in fase calante; dall’altro spicca il giovane Pio Esposito in grande ascesa. Nonostante un mese di stop, Lautaro domina la classifica marcatori con 14 reti, quattro in più del duo composto da Tasos Douvikas e Rasmus Hojlund.

Il piano di recupero e l’obiettivo Franchi

Il percorso di guarigione dall’infortunio muscolare al polpaccio destro, rimediato il 18 febbraio contro il Bodo Glimt, è ormai alle battute finali. I preparatori di Cristian Chivu stanno curando gli ultimi decisivi giorni di riatletizzazione. L’obiettivo dell’argentino è strappare una convocazione per la sfida di domenica sera contro la Fiorentina, pur con la consapevolezza che non verrà corso alcun rischio in ottica Scudetto.

Il nodo Nazionale: l’Albiceleste o Appiano Gentile?

Il “Toro” aveva inizialmente messo nel mirino la Viola come trampolino per la Finalissima contro la Spagna, evento ora cancellato per ragioni geopolitiche. L’Argentina sta però organizzando un’amichevole allo stadio “Marcelo Bielsa” di Rosario per salutare i campioni del mondo e Lionel Messi. Lautaro è combattuto tra il richiamo della patria e la necessità di restare ad Appiano Gentile per sprintare verso il finale di stagione, consapevole che il bisogno attuale dell’Inter è la priorità assoluta.