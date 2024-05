Inter Lautaro: «Premiazione? Che bello con la famiglia e i tifosi! Rinnovo? Ecco quando ci incontreremo»

Le parole di Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, dopo il pareggio ottenuto dai nerazzurri in casa contro la Lazio

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’Inter contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

PREMIAZIONE – «Sono pronto, non vedevo l’ora. È un giorno speciale, c’è la mia famiglia e tutti i tifosi per l’ultima partita in casa. Voleva vincere ma abbiamo affrontato una squadra in lotta per la Champions».

PERCORSO – «Abbiamo lavorato insieme ai compagni e allo staff, ci siamo meritati questo scudetto. Dobbiamo essere orgogliosi, è stata un’ottima stagione».

LACRIME SCUDETTO – «Rimane tanto, in questo scudetto e in quella partita col Milan c’era il rammarico della Coppa Italia e della Champions e della finale dell’anno scorso. È tutto lì, è difficile fare un percorso di 38 partite e arrivare davanti. Merito di sacrificio e umiltà, dobbiamo continuare così».

SITUAZIONE CLUB – «Stanno gestendo questa cosa, noi ci occupiamo di campo. Siamo tranquilli e dobbiamo goderci la festa con la nostra gente e il pubblico che ci è stato vicino».

RALLENTAMENTI RINNOVO – «Sicuramente anche per questo, non so cosa succederà. Ma sicuramente prima della fine della prossima settimana dobbiamo cercare un accordi».

