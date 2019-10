L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha commentato così la vittoria contro il Borussia Dortmund in Champions League

Lautaro Martinez ha analizzato il successo dell’Inter per 2-0 sui tedeschi del Borussia Dortmund, ora agguantati in seconda posizione: «Volevamo tornare a vincere in maniera importante».

«A livello personale sono molto felice. Il rigore sbagliato? Volevo calciarlo dall’altro lato, ma ho cambiato idea all’ultimo», ha concluso l’attaccante nerazzurro.