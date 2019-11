Inter, Lazaro: «Conte mi aiuta sempre, speciale giocare dall’inizio»

Inter, Valentino Lazaro commenta la prima gara da titolare in Serie A: buona prestazione dell’austriaco contro il Bologna

Valentino Lazaro è al settimo cielo per la vittoria dell’Inter contro il Bologna. L’esterno nerazzurro ha così parlato ai microfoni di Inter TV.

LAZARO – «Con il mister stiamo lavorando parecchio per migliorare e io devo continuare così giorno dopo giorno. Dico grazie a Conte e allo staff. Per me è stato speciale giocare il mio primo match dall’inizio. Non è stato facile, ma sono felice per la vittoria. Dobbiamo lavorare duramente».