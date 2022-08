Inter, le tre alternative se parte Dumfries

Inter: uno tra Singo, Zaccagni e Dumfries per la corsia esterna se si dovesse completare il trasferimento di Dumfries

Per il bene del bilancio, in casa Inter si ragiona sul possibile sacrificio di Dumfries. Secondo quanto riportato da Tuttsport, i nerazzurri hanno rifiutato la prima offerta del Chelsea di 25 milioni, chiedendone almeno 20 in più.

In caso di addio dell’olandese, con gli scongiuri del mister, le alternative per la fascia sarebbero tre: Singo del Torino, Lazzari della Lazio e Odriozola, in uscita dal Real Madrid.