Inter, leggero raffreddore per Dzeko: torna a casa in via precauzionale

L’attaccante dell’Inter Dzeko non si allena quest’oggi ed è rientrato casa in via precauzionale a causa di un lieve raffreddore

Scatta un leggero allarme in casa Inter. Nella mattinata di oggi, il gruppo squadra nerazzurro ha svolto i tamponi per il Covid-19 e i calciatori si sono poi allenamenti individualmente. C’è però chi è dovuto tornare a casa.

Si tratta, come appreso da InterNews24, di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, infatti, è stato fatto rientrare nella sua abitazione in via precauzionale a causa di un lieve raffreddore. In questo periodo di emergenza sanitaria, l’Inter preferisce non rischiare.