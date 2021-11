Inter, l’indiscrezione: PIF tratta l’acquisto del club nerazzurro

Il fondo PIF, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe trattando sottotraccia l’acquisto dell’Inter. Gli aggiornamenti

Secondo una interessante inchiesta di Panorama, l’interesse di PIF per l’Inter sarebbe tutt’altro che scemato. Al contrario, il fondo che ha acquisito il Newcastle starebbe trattando i nerazzurri.

L’INDAGINE – «L’Arabia Saudita vuole l’Inter (per sfidare il Qatar), ma Suning vuole un miliardo. Una sfida tra giganti dell’economia ma anche tra paesi arabi. Dubai, Lussemburgo, Svizzera, Milano, con, ovviamente, Nanchino sullo sfondo. Sono questi i luoghi ove si svolge la trattativa per la (possibile) cessione dell’Inter da Suning agli Arabi, al fondo sovrano Pif (Private Investment Fund). Una trattativa nata da alcune certezze e che va oltre i silenzi o le smentite del caso. Le certezze. I Cinesi devono vendere. Dietro la parola «devono» non c’è una volontà personale o privata della famiglia Zhang, ma una decisione politica