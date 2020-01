Inter, Lukaku è un bomber da record. Le statistiche – VIDEO

Inter, Romelu Lukaku è un bomber da record: il centravanti nerazzurro ha già lasciato il segno. I suoi numeri – VIDEO

Romelu Lukaku ha avuto un’impatto straordinario con la nostra Serie A: 14 gol in 18 gare. All’Inter nessuno è riuscito mai a far registrare questi numeri: anche Vieri, nel 2000, si fermò a 13 reti.

Lukaku forma una coppia da sogno con Lautaro Martinez: i due attaccanti sono andati a segno in coppia in 9 gare. Lukaku ha segnato in trasferta 10 gol in meno di 10 partite: mai nessuno come lui.