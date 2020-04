Inter, Lukaku chiama Fabregas: «Hai mai pensato di venire in Serie A?»

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha partecipato a sorpresa al Q&A organizzato su Twitter da Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco.

Il belga ha retwittato l’iniziativa dell’iberico, chiedendogli: «Hai mai pensato di venire a giocare in Serie A? Hai già giocato nella Premier League e nella Liga».

Any thought’s about coming to the serie A? 😉 . I mean you already done the EPL and La Liga https://t.co/ccMWOd9YGs

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) April 20, 2020