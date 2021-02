Inter, Lukaku è l’uomo derby: caccia al record nella stracittadina

Romelu Lukaku ha segnato 4 gol negli ultimi 4 derby e adesso vuole aumentare il suo bottino entrando nella storia

Meno uno al derby di Milano tra Inter e Milan che, come non si vedeva da tempo, mette in palio una bella fetta di scudetto. A guidare l’attacco dei nerazzurri ci sarà, ovviamente, Romelu Lukaku; l’uomo derby che ha messo a segno 4 gol nelle ultime 4 stracittadine giocate.

E, come riporta La Gazzetta dello Sport, il belga andrà a caccia di un record: segnare in quattro derby consecutivi in Serie A da quando esistono i tre punti. Nell’epoca precedenti del nostro calcio ci sono riusciti in 5: Pietro Serantoni con l’Inter nel 1931, Giuseppe Meazza con l’Inter nel 1934, Benito Lorenzo con l’Inter nel 1950, Amarildo con il Milan nel 1966, Romeo Benetti con il Milan nel 1973. Lukaku incocca la freccia, pronto a fare centro ed entrare nella storia.