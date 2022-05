Inter, Lukaku o Dybala? Ora Marotta deve scegliere: la situazione

Calciomercato Inter: Marotta deve ora decidere se puntare su Dybala o riportare Lukaku in nerazzurro

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe sfumare il passaggio di Paulo Dybala all’Inter, che ormai sembrava solamente questione di tempo. Il colpevole? Romelu Lukaku.

Il belga è infatti disposto a lasciare il Chelsea per rivestire la maglia nerazzurra, dando anche un sensibile taglio al proprio ingaggio. Ora a Marotta non resta che scegliere: riaccogliere il figliol prodigo dopo l’annata londinese o procedere con lo sgarbo alla Juve? Fatto sta che, al momento, l’operazione per la Joya è congelata.