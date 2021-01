Inter, Lukaku sta meglio: oggi risonanza decisiva per la Sampdoria

Romelu Lukaku potrebbe anche essere in campo domani contro la Sampdoria. Dipende tutto dagli esami a cui si sottoporrà nella giornata di oggi

Sono attesi per oggi nuovi esami strumentali per Romelu Lukaku dopo il problema muscolare accusato contro il Crotone. Secondo Gazzetta la risonanza magnetica a cui si sottoporrà il centravanti belga sarà decisiva per capire le sue condizioni.

Rispetto a ieri ci sono più probabilità di vederlo in campo a Marassi, solamente a gara in corso, ma al momento lo staff medico nerazzurro è ancora convinto di non volerlo rischiare per evitare ricadute.

Per questo motivo Alexis Sanchez viene considerato in pole per sostituirlo e giocare al fianco di Lautaro Martinez.