Inter, Lukaku: «Stadi vuoti? Quella volta contro il Brescia…»

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, è intervenuto nel corso Festival dello Sport a Milano e ha parlato dell’assenza dei tifosi negli stadi.

«È brutto, prima cosa si sente tutto. Quando abbiamo giocato credo con il Brescia mi sembra, io ero da solo sul dischetto, non mi è arrivata la palla e ho detto una cosa che non si deve dire che si è sentita in tv ma poi mi hanno fatto ridere le reazioni su Twitter. I tifosi danno l’energia giusta per giocare, quando giochi in uno stadio pieno e fai gol davanti a tutti è bellissimo. Spero che quando potranno ritornare il prima possibile».