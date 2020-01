Inter, Lukaku: «Voglio vincere qui. Scudetto? Non ne parlo»

L’attaccante dell’Inter Lukaku ha commentato la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro il Cagliari

Romelu Lukaku ha analizzato la vittoria conquistata in Coppa Italia contro il Cagliari: «Abbiamo giocato bene, ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita perché il campionato è importante».

«L’Inter è stata la migliore scelta, posso crescere e sono contento. Scudetto? Non ne parlo, penso solo al Lecce. Per me però è importante vincere e sono qui per questo», ha concluso l’attaccante dell’Inter ai microfoni di Rai Sport.