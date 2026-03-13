Inter, sgarbo Marcus Thuram? La verità sull’addio ai nerazzurri per ricongiungersi alla Juventus col fratello Khephren. Confessione importante

Inter, Marcus Thuram lascia i nerazzurri e approda alla Juventus col fratello Khephren? La confessione non lascia dubbi

Il calciomercato è da sempre un affascinante teatro di suggestive ipotesi e imprevedibili colpi di scena, ma molto spesso la distanza tra i sogni della tifoseria e la concreta realtà delle trattative si rivela incolmabile. Al centro dei rumor più caldi e discussi delle ultime ore è spuntato a sorpresa l’accostamento tra la Juventus e il nome di Marcus Thuram.

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Il fascino del ricongiungimento familiare

Le recenti indiscrezioni riguardanti il futuro del centravanti hanno generato un grandissimo fermento mediatico. Il fascino sportivo e narrativo di poter vedere i due fratelli giocare insieme, affiancando Marcus a Khéphren Thuram, per difendere gli stessi colori è innegabile. L’ipotesi di un suo clamoroso passaggio alla Juventus è stata accostata con forte insistenza alla necessità dei piemontesi di rinforzare il reparto avanzato.

Il muro dell’Inter di mister Chivu

Tuttavia, nonostante l’evidente e romantico richiamo di una reunion familiare a Torino, la realtà dei fatti diverge drasticamente dalle voci circolate. L’Inter non ha infatti la minima intenzione di privarsi del suo gioiello offensivo. Il club nerazzurro, attualmente sotto l’attenta guida di Cristian Chivu, considera il figlio d’arte un elemento assolutamente inamovibile della propria scacchiera tattica. Per la compagine milanese, il francese non è solamente un finalizzatore, ma un perno fondamentale per lo sviluppo del gioco.

La smentita dell’esperto di mercato

A gettare definitivamente acqua sul fuoco ci ha pensato il noto giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto. Le sue parole, nette e inequivocabili, non lasciano spazio a interpretazioni e allontanano la fumata bianca:

«Si sta parlando tanto del possibile ricongiungimento dei fratelli Thuram alla Juve. Non ci risulta che ci possa essere questo tipo di pista attiva ora, non ci sono contatti tra le parti. A oggi la Juve ha altre idee, Marcus non è un obiettivo bianconero. È una pista difficilmente percorribile, uno scenario che mi viene smentito. Non è una voce che seguirei»