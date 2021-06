Inter, Marotta e Ausilio blindati: pronti i rinnovi per la dirigenza nerazzurra

Steven Zhang non vuole chiudere il ciclo vincente dell’Inter e vuole confermare tutta il reparto dirigenziale: a giorni la firma sui rinnovo di Marotta e Ausilio

La voce di un possibile addio di Marotta l’avevamo smentita già ieri con tanto di notizia sul rinnovo del dirigente, e adesso arrivano ulteriori conferme sulla permanenza in nerazzurro dell’a.d. e non solo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Steven Zhang è intenzionato a confermare tutta la dirigenza che ha portato l’Inter a vincere lo scudetto. Il presidente interista avrebbe infatti definiti i rinnovi dell’amministratore delegato Marotta, il d.s. Ausilio, il responsabile del settore giovanile Samaden e il vice d.s. Baccin.

La firma vera e propria arriverà nei prossimi giorni, ma a tutti i dirigenti sarà prolungato il contratto in scadenza nel 2022 fino al 2024. Zhang ha scelto la linea della continuità.