Inter, Marotta: «Eliminazione Champions? Pensiamo alla Fiorentina»

Dopo l’eliminazione in Champions League, Marotta guarda avanti: le parole del dirigente nel pre partita di Fiorentina-Inter

Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima dell’inizio di Fiorentina-Inter. Ecco le sue parole sulla sfida, che arriva subito dopo l’eliminazione in Champions League.

«Non tutti gli anni accadono le stesse cose. L’amarezza per l’eliminazione è stata molto grande, ma abbiamo dato il massimo. Mettiamo nel dimenticatoio l’eliminazione in Champions e pensiamo alla partita di stasera. Autocritica? Tutto può essere migliorabile e migliorato. Il Barcellona ha espresso valore migliore e ha vinto. Dobbiamo guardare avanti con ottimismo. Mercato? Non ce la prenderemo comoda, è difficile trovare elementi che aumentino il tasso qualitativo della squadra».