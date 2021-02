Inter, Marotta: «Eriksen importante. Ibra-Lukaku? Spot non bello»

Marotta a Rai Sport: le dichiarazioni pre Inter-Juventus di Coppa Italia. Così il dirigente nerazzurro prima del match di San Siro

Beppe Marotta ha parlato a Rai Sport prima di Inter-Juve di Coppa Italia.

ERIKSEN – «Eriksen è un giocatore importante. Anche chi è fuori ha la possibilità di mettersi in mostra. Non va giudicato per il minutaggio che fa, ma per come viene valutato dall’allenatore».

IBRA-LUKAKU – «La mia sensazione è che è stato uno spot non bello, poco educativo. I protagonisti hanno il compito di trasmettere dei valori educativi per i nostri giovani. Lukaku lo conosco bene, è un ragazzo bravo. Le scene le abbiamo viste, non voglio alimentare polemica ma deve servirci per il futuro».